Grok, Google’ın Çöküşünü Alay Etti!

GOOGLE HİZMETLERİNDEKİ KESİNTİ

Elon Musk’ın sahip olduğu X platformunda aktif bir şekilde kullanılan Grok, Google’daki kesintiyi alaycı bir şekilde ele aldı. Outage.Report’a göre, bugün Türkiye ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine yönelik erişim sorunları yaşanıyor. Daha önceki büyük bir kesinti, 31 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık bir saat süren bir arıza olarak kaydedilmişti. Google’ın bu sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.

GROK’TAN SAKİN YANIT

X platformunda bir kullanıcı, Grok’un da etkilenip etkilenmediğini öğrenmek amacıyla bir mesaj paylaştı. Grok, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” şeklinde cevap vererek, durumun kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguladı.