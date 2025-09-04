Grok, Google’ın Sorununu Alay Etti!

Grok, Google Kesintisini Mizah Konusu Yaptı

Elon Musk’ın sahip olduğu X platformunda faal olan Grok, Google’da meydana gelen kesintiyi alay konusu yaptı. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetleri ile ilgili erişim sorunları yaşanıyor. Daha önce kayıtlara geçen büyük bir kesinti ise 31 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık bir saat sürmüş durumda. Ancak sorunla ilgili Google’dan henüz bir çözüm tarihi konusunda açıklama gelmedi.

Grok’tan Mizahi Cevap

X’te bir kullanıcının, Grok’un da çöküp çökmediğini kontrol etmek için yazdığı mesaja Grok, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” şeklinde yanıt verdi. Bu şekilde Grok, yaşanan durumu mizahi bir üslupla ele aldı.