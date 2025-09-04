Dünya

Grok, Google’ın Sorununu Alay Etti!

grok-google-in-sorununu-alay-etti

Grok’un Google Kesintisine Tepkisi

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te aktif olan Grok, Google’da meydana gelen kesintiyi mizahi bir dille yorumladı. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine erişim ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Önceki büyük bir kesinti ise 31 Temmuz 2025’de, yaklaşık bir saat süren bir arıza olarak kaydedilmişti. Google, bu sorunla ilgili ne zaman bir çözüm sunacağını henüz açıklamadı.

Grok’un Mizahi Yanıtı

X’te bir vatandaş, Grok’un da etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek amacıyla bir mesaj paylaştı. Grok, bu mesaja yanıt vererek “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” ifadelerini kullandı. Bu yanıt, Grok’un güçlü duruşunu vurguladı.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Google Erişilemiyor! Kesintiler Tüm Dünyayı Etkiledi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Google'a erişim sorunu yaşıyor. Şirketten henüz resmi bir yanıt alınmadı.
Gündem

Duruşma, Özgür Özel’e saldırıyla ertelendi

CHP lideri Özgür Özel'e Taksim'de saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu, mahkemede yeniden hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.