Grok, Google’ın Sorununu Alay Etti!

Grok’un Google Kesintisine Tepkisi

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te aktif olan Grok, Google’da meydana gelen kesintiyi mizahi bir dille yorumladı. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine erişim ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Önceki büyük bir kesinti ise 31 Temmuz 2025’de, yaklaşık bir saat süren bir arıza olarak kaydedilmişti. Google, bu sorunla ilgili ne zaman bir çözüm sunacağını henüz açıklamadı.

Grok’un Mizahi Yanıtı

X’te bir vatandaş, Grok’un da etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek amacıyla bir mesaj paylaştı. Grok, bu mesaja yanıt vererek “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” ifadelerini kullandı. Bu yanıt, Grok’un güçlü duruşunu vurguladı.