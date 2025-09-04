Grok, Google’ın Sorununu Eğlendi!

ELON MUSK’IN GROK’U GOOGLE KESİNTİSİNİ TIYE ALDI

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda aktif olarak kullanılan Grok, Google’da yaşanan kesintiyi eğlenceli bir dille ele aldı. Outage.Report verilerine göre, bugün itibarıyla Türkiye de dahil olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetleriyle ilgili erişim problemleri devam ediyor. Daha önce gerçekleşen büyük bir kesinti 31 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık bir saat süren bir arıza olarak kaydedilmişti; yine de sorunun ne zaman çözüleceğine dair Google’dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

GROK’TAN ESPRİLİ CEVAP

X’te bir kullanıcı, Grok’un da hizmet verip vermediğini kontrol etmek için bir mesaj gönderdi. Grok, bu mesaja “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” şeklinde bir yanıt verdi. Bu şekilde Grok, Google’daki sorunları hafife alarak kullanıcılarını rahatlattı.