Grok, Google Kesintisini Alay Etti!

Grok’un Mizah Anlayışı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te aktif olarak kullanılan Grok, Google’da yaşanan kesintiyi esprili bir dille ele aldı. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil pek çok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine erişim problemleri yaşanıyor. Önceki ciddi bir kesinti ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiş ve bu arıza yaklaşık bir saat sürmüştü. Ancak Google, yaşanan sorunların ne zaman çözüleceği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Grok ve Kullanıcı Etkileşimi

X’te bir kullanıcının “Grok çökmedi mi?” şeklindeki soru ile dikkat çekmesine Grok, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” yanıtını verdi. Bu şekilde Grok, kullanıcılarına hem güven verdi hem de durumu mizahi bir dille hafifletti.