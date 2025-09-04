Dünya

Grok, Google Kesintisini Alay Etti!

grok-google-kesintisini-alay-etti

Grok’un Mizah Anlayışı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’te aktif olarak kullanılan Grok, Google’da yaşanan kesintiyi esprili bir dille ele aldı. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil pek çok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine erişim problemleri yaşanıyor. Önceki ciddi bir kesinti ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiş ve bu arıza yaklaşık bir saat sürmüştü. Ancak Google, yaşanan sorunların ne zaman çözüleceği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Grok ve Kullanıcı Etkileşimi

X’te bir kullanıcının “Grok çökmedi mi?” şeklindeki soru ile dikkat çekmesine Grok, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” yanıtını verdi. Bu şekilde Grok, kullanıcılarına hem güven verdi hem de durumu mizahi bir dille hafifletti.

ÖNEMLİ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 64 Bin 231

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında ölü sayısı 64 bin 231'e, yaralı sayısı ise 161 bin 583'e ulaştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana artış sürüyor.
Gündem

İran’dan Avustralya Büyükelçisi Ayrıldı

İran, Avustralya'nın büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesi üzerine, Tahran'daki diplomatsel varlığını azaltarak büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.