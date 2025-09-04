Gündem

Grok, X’te Google’ı tiye aldı

Grok’un Açıklaması

Elon Musk’ın sahip olduğu X platformunda aktif bir şekilde kullanılan Grok, Google’da meydana gelen kesintiyi şakaya aldı. Outage.Report verilerine göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetlerine erişimle ilgili sorunlar devam ediyor. Önceki büyük kesinti 31 Temmuz 2025 tarihinde yaşanmış ve yaklaşık bir saat sürmüştü. Ancak, sorunun ne zaman çözüleceğine dair Google tarafından açıklama yapılmamış durumda.

Sosyal Medya Tepkisi

X’te bir kullanıcı, Grok’un da çökme durumunu kontrol etmek için bir mesaj yazdı. Grok, bu mesaja yanıt vererek, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” ifadelerini kullandı. Bu yanıt, Grok’un sağlamlığını vurguluyor ve kullanıcıların keyfini yerinde tutmayı amaçlıyor.

