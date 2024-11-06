“GSB Burs Ve Öğrenim Kredisi Sonuçları”

BAŞVURULAR AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının duyurulduğuna dair sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak, gençlere seslenerek, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.” şeklinde bilgiler verdi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ONAY SÜRECİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi anlamda desteklemek gayesiyle burs ve öğrenim kredisi sunuyor. Burs ve öğrenim kredisi almayı başaran öğrenciler, en geç 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylayabilecek. Yurt dışında eğitim alan öğrenciler için de aynı tarihin geçerli olacağı kaydedildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER İÇİN ONAY PROSEDÜRÜ

Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne-babalarının e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaparak burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı alabiliyor. Bu aşamadan sonra öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek. 15 yaşından küçük ya da anne-babası bulunmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte, en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü veya yurt müdürlüğüne gerekli belgelerle (kimlik, vasi kararı vb.) giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KEFİLİ OLMA KOŞULU

Yüksek öğrenimlerini yurt dışında sürdüren ve burs veya öğrenim kredisi alan öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil ile Türkiye’deki noterlerden 25 Kasım tarihine kadar kefaletname hazırlatmaları gerekiyor. Kefaletnamelerin Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için öğrencilerin ayrıca herhangi bir belge göndermesine ihtiyaç duyulmuyor.