Gsb Yurt Sonuçları Açıklandı

GENÇLERİN YURT KAYIT SÜRECİ HAKKINDA BAKANIN AÇIKLAMALARI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylanmasının unutulmaması gerektiğini belirtti. Sonuçlar için e-Devlet portalına yönlendirdi.

KAYIT SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Kayıt süreci ile ilgili önemli noktalar şu şekilde sıralanıyor:

– Son kayıt tarihi 13 Eylül 2025, saat 23:00 olarak belirlendi.
– Kayıt işlemi, e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti aracılığı ile taahhütnamenin onaylanması ile gerçekleştirilecek.
– İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası’nın şubeleri, ATM’leri veya kyk.ziraatbank.com.tr adresi üzerinden yatırılmalı.
– Ücretler, güvence bedeli ile gün bazında yatak ücretinin toplamı olarak hesaplanıyor; bu miktar yurda ve yerleştirme tarihine göre değişebiliyor.
– Yurt hakkının geçerliliği, süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda iptal ediliyor.

