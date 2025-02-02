GTA 6’ya Türkçe Desteği Geliyor Mu?

OYUN DÜNYASI GTA 6’YI BEKLİYOR

Oyun sektörü şu an büyük bir heyecanla GTA 6’nın çıkışını bekliyor. Eğer beklenmedik bir durum yaşanmazsa, GTA 6 bu yılın sonuna doğru raflardaki yerini alacak. Ancak yapımcı ekibe yakın kaynaklar, oyunun çıkışının 2026 yılına kayabileceğini net bir şekilde ifade ediyor. Peki, önemli bir konuya gelelim. GTA 6’da Türkçe dil desteği olacak mı?

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ ARTIYOR

Son zamanlarda Türkçe dil desteğine sahip oyun sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Bunun en önemli sebebi, yapay zeka tabanlı çeviri programlarının oldukça yetenekli hale gelmesi. Bu sayede yapay zeka desteğiyle yapılan çeviriler, hızlı bir düzenlemeden sonra final halini alıyor. Şartların uygun hale geldiği bu dönemde, GTA 6 için Türkçe dil desteği alacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Rockstar ekibinden bazı çalışanlar, Reddit’te düzenlenen bir soru cevap etkinliğine katıldılar. Bu etkinlikte ekibe, oyundaki dil seçenekleri hakkında sorular yöneltildi. Ekipten bir kişi, bu soruya üstü kapalı bir şekilde yanıt vererek, GTA 5 ile benzer bir cevap verdi. Hatırlanacağı gibi, GTA 5’te Türkçe dil desteği yoktu. Ardından çeşitli ekipler, oyunun çevirilerini hazırlamıştı. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var; oyunun çıkmasına hala oldukça zaman var. Bu nedenle, GTA 6’ya Türkçe dil desteği için Rockstar’a baskı yapmak için önümüzde daha çok zaman bulunuyor.