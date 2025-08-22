Gündem

Guardiola, Ederson ve Akanji’yi değerlendirdi

PEP GUARDIOLA’DAN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Ederson ve Manuel Akanji ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Takımı Premier Lig’de yarın Tottenham ile karşılaşacağı için düzenlenen basın toplantısında, City’den ayrılması gündemde olan futbolcuların geleceği hakkında gelen soruları yanıtladı.

EDERSON’UN SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

İspanyol teknik adam, Galatasaray’ın ilgilendiği Ederson’un sağlık durumunun düzeldiğini belirterek, Brezilyalı kalecinin Tottenham maçında sahada olabileceğini ifade etti.

AKANJI İÇİN BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Guardiola, Manuel Akanji’nin de dahil olduğu bazı oyuncularla ilgili çıkan transfer söylentilerine karşı “Bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve neler olacağını göreceğiz. Birkaç şey olacak ve göreceğiz.” sözleriyle yanıt verdi.

Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’in yalanladığını söyledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçişiyle ilgili yaptığı açıklamada, CHP Lideri Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, korktuğunu ifade etmediğini belirtti.
Bingöl’de 3,9 Şiddetinde Deprem Oldu

Solhan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölgedeki halkta paniğe neden olan sarsıntının ardından herhangi bir hasar rapor edilmedi.

