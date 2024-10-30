Gübretaş’tan Pay Geri Alım Açıklaması

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GERI ALIM PROGRAMINI DUYURDU

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 30 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında pay geri alım programına dair detayları kamuoyuna açıkladı. KAP platformunda yapılan duyurunun içeriği ise şöyle;

PAY GERI ALIMI HÜKÜMLERİ BELİRLENDİ

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” çerçevesinde; – Geri alıma konu edilebilecek maksimum pay sayısının 33.400.000 lot ve en fazla 4.000.000.000 TL olarak belirlenmesine, – Şirket paylarının geri alımının geçerlilik süresinin, pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren 1 yıl ile sınırlı olmasına, – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Pay Geri Alım Programı”nın 25 Kasım 2024’te yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda onaya sunulmasına karar verdi.

Kaynak: KAP