Gucci Sıkıntıda, Hermes Yükselişte: 2024 Özeti

2024 YILI GUCCI İÇİN ZORLU BİR YIL OLDU

2024 yılı, Gucci ve diğer lüks moda markaları için çetin bir yıl olarak kayıtlara geçti. Moda analizcisi Luca Solca, bu yılı Gucci için “annus horribilis” ifadeleriyle tanımlıyor. Buna karşın, Hermes rakiplerini geride bırakmayı başardı.

HERMES BİLANÇOSU GÖZ KAMAŞTIRDI

Paris merkezli Hermes, 2024’te satışlarını yüzde 13 artırarak 15.2 milyar euro ciroya ulaştı. Faaliyet kârı 6.2 milyar euro, net kârı ise 4.6 milyar euro olarak duyuruldu. Hermes, geçen yıl 3.8 milyar euro pozitif nakit akışı sağladı.

ASYA PAZARINDA BAŞARI

Hermes, Asya pazarında satışlarını yüzde 7 artırmayı başardı. Japonya’da yüzde 23, Kuzey ve Güney Amerika’da yüzde 15, Avrupa’da yüzde 19, Fransa’da ise yüzde 13 ciro artışı sağladı.

ÜRÜN GRUPLARINDA BÜYÜME

Hermes’in deri ürünleri grubunda yüzde 18, hazır giyim ve aksesuar grubunda yüzde 15, ipek ve tekstil grubunda yüzde 4, parfüm ve güzellik ürünlerinde yüzde 9 satış artışı kaydedildi. Bununla birlikte, saat segmenti yüzde 4 oranında gerileme gösterdi.

YENİ İSTİHDAM VE İKRAMİYELER

Hermes, 2024’te 2.300 yeni istihdam yarattı ve toplamda çalışanlarına 112 milyon 500 bin euro ikramiye dağıtacağını duyurdu. Beklentilerin üzerinde gelen bilanço sonrası Hermes hisseleri, yüzde 5’e varan yükselişlerle 302 milyar euro piyasa değerine ulaştı.