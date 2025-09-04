Guillermo Ochoa, Sözleşme İçin Kayboldu

DÜNYA FUTBOLUNDA ŞAŞIRTAN BİR OLAY

Dünya transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihine geçecek olan bir harekete imza attı.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN KULÜPTEYDİ

İspanya 2. Lig temsilcisi Burgos ile anlaşan Ochoa, yeni takımıyla sözleşme imzalamak amacıyla kulüp binasına gitti. Ancak, kendisinden bir daha haber alınamadı.

KAÇIŞ PLANI: KAHVE BAHANESİ

Sözleşmeye ilişkin detayları incelediği sırada, kahve alma bahanesiyle dışarı çıkan deneyimli kaleci, geri dönmeyecek şekilde kayıplara karıştı. Ochoa’nın telefonlarına cevap vermeyen Burgos yetkilileri, ısrarlı aramalarına rağmen başarılı olamadı.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Yaşanan olayların ardından Ochoa, “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu.” şeklinde bir açıklama yaptı.