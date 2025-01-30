Gülben Ergen Savcılıkta İfade Verdi

GÜLBEN ERGEN’İN PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Gülben Ergen’in 7 Ekim 2024 tarihinde Sıla bebeğin vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar şikâyet konusu oldu. Yaşanan bu durumdan sonra savcılık, Ergen’i ifadesini vermek üzere çağırdı.

İFADE SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

İfadesini verdikten sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Gülben Ergen, “Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim.” diyerek duruşunu belirtti. Bu açıklama, onun çocukların hakları ve sorunları konusunda duyduğu hassasiyeti gözler önüne serdi.