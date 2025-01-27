Gülben Ergen Sosyal Medya Paylaşımıyla Şikayet Edildi

SANATÇI GÜLBEN ERGEN ŞİKÂYET İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Gülben Ergen, Tekirdağ’da iki yaşındaki Sıla bebek’in istismar ve darp sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN ŞİKÂYET EDİLDİ

Sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, şikâyet aldığını şu sözlerle açıkladı: “Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım? 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış.” Ergen, paylaşımında yaşadığı üzüntüyü de şu şekilde ifade etti: “Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa.”