Güler, ABD Savunma Bakanı İle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li muadili Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, iki ülkenin savunma iş birlikleri ve bölgesel güvenlik meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI

Görüşmenin ana odağı, ikili ilişkiler ve bölgesel savunma konuları olurken, savunma ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığı ifade edildi. Bu tür görüşmelerin ikili ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığı değerlendiriliyor.