Güler: PKK Derhal Silah Bırakmalıdır

TOPLANTI VE HEYECANLI GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı” buluşmaları kapsamında güzel Şırnak’ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Şırnak’ın tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve coğrafyasındaki ihtişama vurgu yapan Güler, bölgenin kadirşinas insanlarının misafirperverliğine de dikkat çekti. Ancak, bu kadim şehrin geçmişte terörün olumsuz etkilerinden dolayı potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığını belirtti. “Terör yalnızca güvenliğe değil maalesef pek çok alana ket vurmuş” diyen Güler, artık tablonun değiştiğini, bölgede huzur ve güven ortamı sağlandığını ifade etti.

TERÖRÜN YERİNE HUZUR VE KALKINMA

Bakan Güler, “Çok şükür terörden uzaklaşıp tehditlerin bertaraf edildiği bir ortama kavuştuk” ifadesini kullandı. Şırnak’ın artık kalkınma ve refahın ivme kazandığı bir dönem geçirdiğine vurgu yapan Güler, “Devletimiz tüm kurumlarıyla bu eşsiz toprakları zengin kaynaklarıyla, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ve modern ulaşım projeleriyle anılır kılmak için çalışıyor” dedi. Şırnak son yıllarda merkezi hükümetin desteği ve yerel belediyenin çabalarıyla önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Güler, yatırımların arttığını ve ilin gelecekteki potansiyelinin güçlendiğini aktardı.

BİR ARADA GÜÇLENMEYİ GÖZ ARDI ETMEMEK

Şırnak’ta güvenliğin tesis edildiğini, kalkınmanın ve üretimin motivasyonunun hissedildiğini dile getiren Güler, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bu huzur ortamına kavuştuk” dedi. Terörle mücadeledeki başarıların, toplumun kararlı mücadeleleriyle mümkün olduğunu belirten Güler, “Terörsüz Türkiye” vizyonlarının bu güvenli ortamı sürekli kılmayı amaçladığını ifade etti. Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının sürecin etkin bir şekilde işlemesi için titizlikle çalıştığını vurguladı.

GÜVENLİK İKLİMİ VE KALKINMA HEDEFLERİ

Bakan Güler, terörün ülke gündeminden tamamen çıkmasıyla birlikte, kaynakların şehirlerin ve insanların hizmetinde olacağını belirtti. “Şırnak’ı daha güçlü bir şehir olarak anmayı hedefliyoruz” diyen Güler, “Yegâne hedefimiz bu gelişim ivmesini kalıcı hale getirmek” ifadesini kullandı. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çeken Güler, bölge insanının güvenlik, barış ve huzur ortamını koruma görevini üstlenmesi gerektiğini de vurguladı. Toplantı, bölge halkı için daha aydınlık yarınlar hedefiyle sürdürülüyor. Bu olumsuz koşulları aşmak için birlik ve kardeşlik ruhuna ihtiyaç olduğunun altını çizen Güler, gelecekte barış dolu bir ortam bırakmak için çabaların devam edeceğini ifade etti.