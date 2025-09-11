Gülistan Kılıç Koçyiğit: KOMSİYON İMRALI’YA GİTMELİ

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Terörsüz Türkiye süreci, adım adım yol alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası başlayan bu süreçte, önemli bir eşik aşıldı ve terör örgütü PKK, Süleymaniye’de silahlarını yakarak kendini feshetti. Süreç, TBMM bünyesinde oluşturulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ ile devam ediyor. Komisyon, verdiği kısa aradan sonra yeniden bir araya geliyor.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ GEREKİYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, komisyonun hızla İmralı’ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini belirtti. Koçyiğit, “Bu konuda biliyorsunuz kamuoyuna yapılan açıklamalar da var. Bizim ilk günden beri talebimiz budur. Sayın Babacan’ın yine açıklaması oldu. ‘Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir’ diye. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ın kamuoyuna bir açıklaması oldu, ‘Komisyonun gitmesi gerek’ diye. Biz de aynı fikirdeyiz. Komisyon bir an önce Ada’ya gitmeli. Sürecin ilerlemesi, önemli bir eşiğin aşılması açısından da Öcalan’ın görüş, düşünce ve önerilerini de dinlemeli” dedi.

KANUN YAPILMASINA İHTİYAÇ VAR

Koçyiğit, komisyonda dinlenen kesimlerin önerilerine de değinerek, “Eski Meclis başkanlarını dinledik, çok önemli önerileri oldu. Bugün sürecin ihtiyacı olan bir kanunun yapılmasının gerekliliği ortada. Ortada bir hakikat var. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgütünü feshetme kararı aldı ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz’da da silahlar yakıldı. Bu Meclis’in, gerçek anlamda silah bırakanların eve dönüşünü, ülkeye dönüşünü, siyasal ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapması şarttır” dedi.

UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAK

Koçyiğit, parti olarak infaz düzenlemesi, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirtti. “Hukuk komisyonumuz bu konuda hazırlıklarını sürdürüyor. İnfaz hukuku ile ilgili hazırlığımız tamamlandı. Diğer hazırlıklar da önemli bir şekilde ilerliyor. Umut hakkı evrensel bir haktır. Avrupa Konseyi’nin 2014’ten beri tanıdığı bir hak. Türkiye, maalesef bu hakkı tanımaktan ve bu alanda yasal düzenleme yapmaktan kaçınıyor. Ancak yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz. Umut hakkını kriminal hale getirmek, bu konunun üstünü kapatmak kabul edilemez” diye konuştu. Koçyiğit, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin eylül ayında bir gözden geçirme kararı alacağını hatırlatarak, Türkiye’nin verilen süre içinde hiçbir hazırlık yapmadığını ifade etti. “Süreçteki bütün engellerin ve bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi.