Gülistan Kılıç Koçyiğit: KOMSİYON İMRALI’YA GİTMELİ

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Terörsüz Türkiye süreci, adım adım gelişmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlatılan bu süreçte önemli bir aşama kaydedildi ve terör örgütü PKK, Süleymaniye’de silahlarını yakarak kendini feshetti. Bu gelişmeler ışığında, TBMM içerisinde ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Komisyon, kısa bir aranın ardından tekrar toplanırken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten konu ile ilgili açıklamalar geldi.

İMRALI’YA GİTME GEREKLİLİĞİ

Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bir an önce İmralı’ya gitmesi gerektiğini ve Öcalan ile görüşmesinin önemine değindi. Koçyiğit, “Öncelikle bu komisyonun hızlı bir şekilde İmralı’ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda kamuoyuna yapılan açıklamalar da var. Bizim ilk günden beri talebimiz budur. Sayın Babacan’ın yine açıklaması oldu. ‘Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir’ diye. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ın kamuoyuna bir açıklaması oldu, ‘Komisyonun gitmesi gerek’ diye. Biz de aynı fikirdeyiz. Komisyon bir an önce Ada’ya gitmeli. Sürecin ilerlemesi, önemli bir eşik aşılması açısından da Öcalan’ın görüş, düşünce ve önerilerini dinlemeli” diye belirtti.

KANUNUN GEREKLİLİĞİ

Koçyiğit, komisyonda dinlenen grupların önerilerinin önemine vurarak, “Eski Meclis başkanlarını dinledik, çok önemli önerileri oldu. Bugün sürecin ihtiyacı olan bir kanunun yapılmasının gerekliliği ortada,” dedi. Ayrıca, “Ortada bir hakikat var. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs’ta örgütü feshetme kararı aldı ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz’da da silahlar yakıldı. Şimdi buna karşılık bu Meclis’in, gerçek anlamda silah bırakanların eve dönüşünü, ülkeye dönüşünü, siyasal ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapması, onların nasıl bir hukuksal yaklaşımla karşılanacağını da belirlemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

UMUT HAKKI VE YASAL DÜZENLEMELER

Koçyiğit, infaz düzenlemesi ve Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu üzerine partileri olarak yaptıkları çalışmalara dikkat çekti. “Hukuk komisyonumuz bu konuda hazırlıklarını devam ettiriyor. Şu anda infaz hukukuyla ilgili hazırlığımız bitti. Diğer hazırlıklar da önemli bir şekilde ilerledi, bitiyor. Umut hakkı evrensel bir hakkı. Avrupa Konseyi’nin 2014’ten beri söylediği bir hak. Türkiye, ne yazık ki bu hakkı tanımaktan ve bu konuda yasal düzenleme yapmaktan imtina ediyor. Ama yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz. Halihazırda umut hakkını kriminal hale getirmek, umut hakkını konuşmamak, umut hakkı konusunda bir düzenleme yapmamanın kabul edilemez olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.” Koçyiğit, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin eylül ayında yeniden toplanacağını ve bu konuda bir gözden geçirme kararı alacağını da belirtti. “Türkiye’ye süre verilmişti ve bu süre zarfında hiçbir hazırlık yapmadı. Bizim bu konuda da hazırlığımız net, çok açık ve net söylüyoruz. Artık süreçteki bütün engellerin ve bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekiyor” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.