Gülşen’in Çocukluğunda Yaşadıkları Şaşırttı

GÜLŞEN’İN ŞAŞIRTICI ÇOCUKLUK HİKAYESİ

Her zaman fitliği ve sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen’in çocuklukta yaşadıkları, birçok kişiyi şoke etti. 48 yaşındaki ünlü sanatçı, “Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta” dedi. Geçmişte yaşadığı yakın kayıplara da değinen Gülşen, “O gün sahneye çıkmak benim için hayatımın en zor günlerinden bir tanesiydi” ifadelerini kullandı. Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren sanatçı, bu kez açıklamalarıyla gündemde.

ŞAŞIRTAN ÇOCUKLUK ANILARI

Annesi son anda kürtaja karar vermeyerek ona hayat vermiş, doğum anında boynuna kordon dolanmış, su çiçeği, boğmaca ve kızamığı aynı anda geçirmiş, su zannettiği çamaşır suyunu içmiş ve kamyon çarpan Gülşen’in çocuklukta yaşadığı olaylar herkesi hayrete düşürdü. Gülşen, “Bunlar oldu ve hala hayattım. Annemin duaları geçen yıla kadar babamın duaları. Çok kısa bir zaman önce kaybettim kendisini” şeklinde konuştu. Babasının vefatı nedeniyle tekrar konuşmakta zorlandığını ifade etti.

MÜZİSYEN OLARAK DOĞDUĞUNU BELİRTTİ

İbrahim Selim’in YouTube kanalına konuk olan Gülşen, “Müzisyen olarak doğdum. 3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi.” şeklinde açıklamada bulundu.

TEMİZLİK İTTİFAFI

Temizlik konusundaki düşüncelerini de paylaşan Gülşen, “Evi ben temizliyorum. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi.” ifadelerini kullandı. 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen, eşiyle olan ilişkisini ise, “Espri anlayışımız çok uyuyor.” sözleriyle özetledi.

UĞURLU SAYISI 13

Gülşen, 13 sayısının uğuruna inandığını belirterek, “13 bendensin hiç de uğursuz değilsin” dedi. Peş peşe kayıplar yaşayıp bazı konserlerini iptal eden Gülşen, o dönemi şu sözlerle anlattı: “Metin Arolat ve babamı hemen kaybettikten sonra birçok konserimi iptal ettim o dönem. Ama bir yerden başlamam gerekiyordu. Yeniden yaşamayı hatırlamak gerekiyordu. O gün sahneye çıkmak benim için hayatımın en zor günlerinden bir tanesiydi. Zaten hayatta en korkulacak şey sevdiklerini kaybetmek. Bence en kötüsü, çok yakın bir zaman olduğu için bunu söyleyebilirim.”