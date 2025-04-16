Gümrük Muafiyeti 22 Euro’ya Düşebilir!

MUAFİYET SINIRINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla gerçekleştirilen alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyet limitini düşürme çalışmaları yürütüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mevcut olarak 30 euro (yaklaşık 1.299 TL) olan bu limitin 22 euro (yaklaşık 953,68 TL) seviyesine çekilebileceğini ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ DÜZENLEME

Gümrüksüz alışveriş limiti, 21 Ağustos 2024’te yayınlanan bir kararnameyle 150 eurodan 30 euroya indirildi. Kargo ücreti dâhil olarak uygulanan bu limit, yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin 30 euro’yu aşan siparişlerinde gümrükte ek ithalat vergisinin devreye girmesini sağlıyor. Yeni düzenlemenin gündemde olduğu ve sınırın 22 euro’ya indirilmesi planlandığı belirtiliyor. Gültepe, bu değişikliğin özellikle Çin merkezli platformların piyasayı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla düşünüldüğünü açıkladı.

GÜMRÜK MUAFİYETİNE DAİR BİLGİLER

Gümrük muafiyeti, yurt dışından getirilen ürünlerin belirli bir değer limitine kadar gümrük vergisinden muaf olması anlamına geliyor. Mevcut durumda 30 euro’ya kadar olan siparişler vergiden muafken, bu limitin üzerine çıkan alışverişlerde ürünün menşeine göre oranlar değişiyor: Avrupa Birliği ülkeleri için %30, diğer ülkeler için %60 vergi uygulanıyor. Limitin 22 euro’ya düşmesi, Temu ve AliExpress gibi platformlardan düşük maliyetli ürün sipariş eden tüketicileri doğrudan etkileyebilir. Gültepe, “Çin’in 50 milyar dolarlık e-ihracatı piyasayı allak bullak etti. Bakanlık, belirlenen barem kurtarmıyorsa 22-23 euro’ya düşürebilir,” diyerek düzenlemenin yerli üreticiyi koruma amaçlı olduğunu belirtti.

TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

30 euro’luk limitin 2024’te düşürülmesi, tüketiciler arasında tartışmalara yol açmıştı. Yeni düzenleme, kargo masrafları ile birlikte yurt dışı alışveriş maliyetlerini artırabilir ve bazı platformların Türkiye’ye satışlarını sınırlamasına sebep olabilir. Örneğin, 2024 yılında Nike, gümrük mevzuatındaki değişiklikler dolayısıyla Türkiye’deki online satışlarını durdurmuştu.