Gümüşdağ’a 750 Bin TL Ceza Kesildi

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI CEZALANDIRILDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verildiğini duyurdu. Alınan PFDK kararlarının ayrıntıları ise şu şekilde açıklandı: “1- Rams Başakşehir FK’nın, 09.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Rams Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın, müsabaka sonrası medyada yaptığı beyanları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanmasıyla 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu) Aynı müsabakada Rams Başakşehir FK idarecisi Murat Yaman’ın, akredite edilmediği T alanında bulunması nedeniyle talimatlara aykırılık sebebiyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Rams Başakşehir FK idarecisi Murat Yaman’ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 280.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE VE DİĞER TAKIMLARA CEZALAR

2- Fenerbahçe A.Ş.’nin, 09.05.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst E ve Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEP VE KASIMPAŞA CEZALARI

3- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin, 09.05.2025 tarihinde düzenlenen Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Kulübü sporcusu Bruno Viana Willemem Da Silva’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, 4- Kasımpaşa A.Ş.’nin, 10.05.2025 tarihinde oynanan İkası Eyüpspor-Kasımpaşa A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına.