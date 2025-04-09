Gümüşhane Sabah Depremle Sarsıldı!

DEPREM BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Nisan Salı günü saat 06:09’da Gümüşhane merkezli 4.2 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Yer sarsıntısı çevre illerde de hissedildi ve bu durum kısa süreli bir panik yarattı. Sosyal medyadaki paylaşımlar, Trabzon’un da depremden etkilenen iller arasında yer aldığını gösteriyor.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DERİNLİK BELİRLENDİ

AFAD’ın açıkladığı verilere göre, depremin merkez üssü Gümüşhane olarak belirlendi. Ayrıca depremin derinliği 5.09 kilometre olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin yüzeye yakın olması nedeniyle daha fazla hissedildiğini ifade ediyor.

KANDİLLİ AYRILIKLARI ÖNE ÇIKIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak tespit etti. AFAD ve Kandilli arasındaki bu küçük fark, ölçüm cihazlarındaki teknik farklılıklardan kaynaklanıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gümüşhane’de meydana gelen deprem, sabah saatlerinde sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem haline geldi. Kullanıcılar, sarsıntıyı hissettiklerini ve bu durumun kendilerini endişelendirdiğini paylaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı ve depremin ardından saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Baruş, “Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane.” sözleriyle durumu aktardı.