Günay Güvenç’e PFDK’dan 1 Maç Ceza

CEZALANDIRMALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç’e 1 maçtan men cezası uyguladı. Ayrıca, Mourinho için herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı bildirildi. PFDK kararları aşağıda sıralanmıştır.

ANRENÖRLERE YÖNELİK CEZALAR

PFDK’nın 13.03.2025 tarihli toplantısında alınan kararlara göre, Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Burak Yılmaz, 07.03.2025 tarihinde oynanan Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa A.Ş. maçında akreditasyon kartını görünür şekilde taşımadığı için talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI aldığını duyurdu. Bellona Kayserispor, 08.03.2025 tarihinde oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı. Aynı müsabakada Kayserispor, taraftarlarının kötü tezahüratlarından dolayı da ek 300.000.-TL PARA CEZASI aldı.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR ÖZELİ

Trabzonspor A.Ş., 08.03.2025 tarihinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları yüzünden 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı. Net Global Sivasspor, 09.03.2025 tarihinde Göztepe A.Ş. ile yaptığı müsabakada taraftarlarının çirkin tezahüratları sebebiyle benzer bir ceza aldı. Ancak, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle sevk yapılmış olsa da, PFDK tarafından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

TARAFTARLARA YÖNELİK CEZALAR

İkas Eyüpspor ve Tümosan Konyaspor, oynadıkları maçlarda taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından ötürü her iki kulübe de 168.000.-TL PARA CEZASI uygulandı. Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada benzer saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI aldı. Aynı zamanda, Alanyaspor’un görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu, rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketten dolayı ceza aldı.

GALATASARAY A.Ş. HAKKINDAKİ CEZALAR

Galatasaray A.Ş., Alanyaspor maçı sonrası yine saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASına çarptırıldı. Aynı karşılaşmada takımın sportmenliğe aykırı davranışlarından kaynaklanan 60.750.-TL PARA CEZASI da kesildi. Galatasaray sporcusu Günay Güvenç, bir rakip mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

BEŞİKTAŞ VE GAZİANTEP KULÜPLERİNE YAPTIRIM

Beşiktaş A.Ş., 10.03.2025 tarihinde Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar yüzünden 168.000.-TL PARA CEZASI aldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise aynı karşılaşmada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden ötürü 60.750.-TL PARA CEZası ile cezalandırıldı.

MOURINHO HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusu Jose Mario dos Santos Mourinho Felix’in açıklamaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hakkında olduğu için kurul üyesi Av. Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Ayrıca, verilen kararlar arasında yer alan, “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA” vurgusu yapıldı.