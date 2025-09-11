Günde 181 Liraya Tesla! KAMPANYA Başladı

Gündem

Tesla, Doğu Asya’daki satış stratejisini gözden geçirme kararı aldı. Bu yıl Japonya’da 10 bin araç satma hedefi belirleyen Tesla, yıl sonuna yaklaşırken satış artırıcı adımlar atmaya başladı. Elektrikli otomobil liderinin Avrupa’daki düşük satış rakamlarının ardından Asya pazarına yönelmesi ve bu alanda kendini kabul ettirmesi zaman alacak gibi görünüyor. Türkiye’de ise Özel Tüketim Vergisi artışına rağmen Tesla, rekor seviyelerde satışlar gerçekleştiriyor. Türk kullanıcılar, Tesla’dan sıfır faizli kredi kampanyası bekliyor.

Japonya’daki Tesla pazarını güçlendirmek isteyen milyarder iş insanı Elon Musk, Model 3 ve Model Y araçlarını yüzde sıfır faizle satacağını duyurdu. Tesla Model 3, yüzde sıfır faizle günde 650 Japon Yeni’ne (yaklaşık 181 Türk Lirası), Model Y ise aynı faiz oranıyla günde 990 Japon Yeni’ne (yaklaşık 276 Türk Lirası) satışa sunuluyor.

