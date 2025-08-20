Gündem Ukrayna: Erdoğan, Putin’le Telefonla Görüştü

ERDOĞAN-PUTİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de gerçekleşen Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, Rusya’nın haber ajansı Interfax tarafından duyuruldu ve gündeminde Ukrayna konusunu barındırdı. Liderler, bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

ALASKA ZİRVESİ’NDEN SONRAKİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bir araya gelmişti ve görüşmenin merkezinde yine Ukrayna yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvenin ardından bir paylaşım yaparak, Türkiye’nin barışa katkı sağlamak için her zaman hazır olduğunu ifade etti ve zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Erdoğan-Putin görüşmesinin yanı sıra, Ukrayna’daki savaş ile ilgili yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin temel nedenlerini giderek daha iyi anlamaya başladığını açıkladı. Lavrov, “Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek.” diyerek, “Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez.” şeklinde ifadeler kullandı.