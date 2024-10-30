“Güneş Patlaması NASA Tarafından Görüntülendi”

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI GÜNDEME GELDİ

26 Ekim 2024 tarihinde saat 10.19’da gerçekleşen güçlü güneş patlaması, geniş bir yankı uyandırdı. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), bu önemli olayı başarılı bir şekilde görüntülemeyi sağladı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE AKSAMALARA YOL AÇABİLİR

Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk oluşturduğu ifade edildi. Bu patlama, X1.8 sınıfında kategorize edildi.

UZAY ARAÇLARI İÇİN RİSKLERİ ARTIRIYOR

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan bu tür patlamalarda ‘X sınıfı’, en güçlü patlama olarak kabul edilen kategoridir. Bu tür olaylar, iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açarken, güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de ciddi bir radyasyon riski taşıyor.