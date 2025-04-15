Güneş’te İki Patlama: Fırtına Geliyor

GÜNEŞ’TE NADİR GÖRÜLEN PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Bilim insanları, Güneş’te nadir türde iki patlama gerçekleştiğini bildirdi. Patlamalar sonucunda uzaya savrulan radyoaktif parçacık kütlesinin 16 Nisan’da Dünya’ya ulaşacağı öngörülüyor. Bu durum, gezegenin manyetik alanını etkileyebilir. Patlamalar nedeniyle meydana gelen koronal kütle atımı (CME), Güneş’ten gelen plazma fışkırmaları olarak tanımlanıyor. CME’ler, Dünya’ya ulaştıklarında gezegeni çevreleyen manyetik alanla etkileşim kurarak radyoaktif parçacıkların Dünya yüzeyine ulaşmasını engelliyor ve bu sayede canlılar korunuyor. Güneş fırtınası olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın orta enlemlerinde aurora yani kuzey ışıkları olarak bilinen görsel gösteriler oluşturabiliyor. Ancak CME’ler aynı zamanda Güneş fırtınalarının uydularda GPS sinyallerini ve radyo iletişimini bozarak Dünya yüzeyindeki iletişimi olumsuz yönde etkileyebiliyor.

NOAA, GÜNEŞ FIRTINASININ KATEGORİSİNİ AÇIKLADI

ABD Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), Dünya’ya doğru ilerleyen Güneş fırtınasının G2 kategorisine ulaşma ihtimalinin bulunduğunu duyurdu. G2 seviyesi, NOAA’nın beşli ölçek sisteminde orta şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı ifade ediyor. Bu sınıflandırma, G1 (en hafif) ile G5 (en şiddetli) arasında yapılıyor. G2 şiddetindeki bir fırtına sonucunda yaşanabilecek durumlar şöyle sıralanabilir: kutup bölgelerinde radyo iletişiminde bozulmalar, yüksek ve orta enlemlerde (örneğin Kanada, İskandinavya, ABD) aurora gözlemleri, uydu sistemlerinde ve GPS hizmetlerinde küçük sapmalar veya kısa süreli kesintiler, elektrik şebekelerinde küçük dalgalanmalar ya da uyarıların oluşması, uzaydaki astronotlar ve uydular için radyasyon seviyesinin artması.

GÜNEŞ, SOLAR MAKSİMUM DÖNEMİNE GİRDİ

NOAA, kısa bir süre önce Güneş’in resmi olarak “solar maksimum” aşamasına geçtiğini açıkladı. Bu durum, yıldızın 11 yıllık aktivite döngüsünün zirve aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Güneş’in bu dönemi, yakın gelecekte daha fazla patlamanın meydana gelmesi ve Güneş fırtınalarının sayısının artmasına yol açabilir. Güneş her 11 yılda bir, sakin ya da fırtınalı geçen döngüsünü tamamlayarak yeni bir döngü başlatıyor. Yıldız, 2019’da 25. döngüsüne girdi. Daha sakin olan döngülere “solar minimum” denir; yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği bu dönemler, “solar maksimum” aşamasındaki artışlarla kıyaslanır.