More
Gündem

Güneş’te Yeni Bir Patlama Görüntülendi

gunes-te-yeni-bir-patlama-goruntulendi

NASA GÜNEŞ’TE YENİ BİR PATLAMA GÖZLEMLEDİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te bir başka patlamayı kaydettiğini duyurdu. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024 tarihinde saat 10.19’da zirveye ulaşan güçlü bir güneş patlaması tespit etti.

RADYO SİNYALLERİ VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ÜZERİNDE ETKİ

Bu patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara yol açma potansiyeli olduğu belirtildi. Ayrıca, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk oluşturduğu ifade edildi. Patlama, X1.8 sınıfında bir olay olarak kategorize edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve bugün saat 15.00'te ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.
Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.