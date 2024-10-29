Güneş’te Yeni Bir Patlama Görüntülendi

NASA GÜNEŞ’TE YENİ BİR PATLAMA GÖZLEMLEDİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’te bir başka patlamayı kaydettiğini duyurdu. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024 tarihinde saat 10.19’da zirveye ulaşan güçlü bir güneş patlaması tespit etti.

RADYO SİNYALLERİ VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ÜZERİNDE ETKİ

Bu patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara yol açma potansiyeli olduğu belirtildi. Ayrıca, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk oluşturduğu ifade edildi. Patlama, X1.8 sınıfında bir olay olarak kategorize edildi.