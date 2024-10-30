Güneş’teki Güçlü Patlama GÖRÜNTÜLENDİ

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI YER GÖKYÜZÜNDE ETKİ YARATIYOR

26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirveye ulaşan güçlü güneş patlaması oldukça dikkat çekti. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş’te gerçekleşen bu patlamayı başarıyla görüntülemeyi başardı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilme potansiyeline sahip olduğu kaydedildi. Güneş patlamasının, yörüngedeki astronotlar ile uzay araçları için de risk oluşturduğu bildirildi. Patlama, X1.8 sınıfında kategorize edildi.

ASTRONOTLAR VE UZAY ARAÇLARI İÇİN RİSKLER

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalar arasında ‘X sınıfı’ en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür patlamalar, iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabiliyor. Ayrıca, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor.