Güneş’ten G3 Fırtınası Geliyor: Aurora Görülecek

GÜNEŞ’TEKİ KORONAL KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleşti ve bu olayın bugün ile yarın arasında G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açacağı bildiriliyor.

KUZEY IŞIKLARI İHTİMALİ ARTIYOR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme ihtimalinin artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bu durumun elektrik şebekelerinde aksamalara, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlara neden olabileceği belirtiliyor.

JEOMANYETİK FIRTINA YAKLAŞIYOR

Patlamanın oluşturduğu G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünya’ya saatte 1000 kilometre hızla yaklaşırken, pazar veya pazartesi gecesi Dünya ile çarpması bekleniyor. Hava Forum’daki bilgilere göre, Güneş’ten gelen bu koronal kütle atımı Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora, yani kuzey ışıkları, görünme ihtimalini artırıyor.