Güneş’ten G4 Fırtınası Geliyor

GÜNEŞ’TE KORONAL KÜTLE ATIMI OLDU

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleştiği bildirildi. Bu olay, bugün ve yarın G4 seviyesinde jeomanyetik fırtına oluşmasına neden olabiliyor.

KUZey IŞIKLARININ GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görünme olasılığının arttığı ifade edildi. Bunun yanında, elektrik şebekelerinde meydana gelebilecek aksamalar, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar gibi teknolojik etkilerin yaşanabileceği öne sürüldü.

DÜNYA’YA ÇARPMASI BEKLENİYOR

G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşırken, pazar ya da pazartesi günü Dünya’ya çarpması öngörülüyor. Hava Forum’da yer alan bilgilere göre, Güneş’ten gelen bir koronal kütle atımının (CME) bu olayı tetiklediği ve Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme olasılığını artırdığı belirtiliyor.