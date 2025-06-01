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Güneş’ten Gelen CME, G4 Fırtınası

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KORONAL KÜTLE ATIMI DUYURULDU

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı yaşandığı belirtildi. Bu olayın bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya neden olacağı ileri sürülüyor.

KUZey IŞIKLARI İHTİMALİ ARTMIŞ DURUMDA

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme olasılığının yükseldiği ifade ediliyor. Elektrik şebekelerinde oluşabilecek aksaklıklar, uydu ve GPS sistemlerinde sorunlar gibi teknolojik etkilerin de meydana gelebileceği öne sürüldü.

JEOMANYETİK FIRTINA DÜNYAYA YAKLAŞIYOR

Patlamayla birlikte oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşıyor. Bu fırtınanın pazar gecesi veya pazartesi gecesi Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Hava Forum’da aktarılan bilgilere göre, Güneş’ten gelen koronal kütle atımının (CME) etkisiyle Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora yani kuzey ışıklarının görünme ihtimali artıyor.

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