Güneş’ten Gelen CME, Kuzey Işıkları

GÜNEŞ’TEN GELEN KORONAL KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te meydana gelen M8.2 büyüklüğündeki koronal kütle atımı, bugün ve yarın G4 seviyesindeki bir jeomanyetik fırtınaya yol açacağı iddia ediliyor.

KUZEY IŞIKLARI İHTİMALİ ARTYOR

İstanbul’da kuzey ışıklarının gözlemlenme olasılığının yükseldiği belirtiliyor. Ayrıca, elektrik şebekelerinde aksamalar ve uydu ile GPS sistemlerinde sorunlarla karşılaşılabileceği öne sürülüyor.

JEOMANYETİK FIRTINA HIZLA GELİYOR

Bu jeomanyetik fırtına, patlama etkisiyle birlikte 1000 km/sn hızda Dünya’ya doğru yaklaşıyor. Pazar gecesi veya pazartesi gecesi Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Hava Forum’dan edinilen verilere göre, Güneş’ten gelen koronal kütle atımı (CME), Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora yani kuzey ışıklarının görünme ihtimalini artırıyor.