Güneş’ten Gelen Kütle Atımı Etkiliyor

GEÇİŞ KİTLE ATIMI VE JEOMANYETİK FIRTINA

Dün, Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleşti ve bunun etkisiyle bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına yaşanabileceği öne sürüldü.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE ETKİLER

İstanbul’da kuzey ışıklarının görülme ihtimali artarken, elektrik şebekelerinde aksamalar ve uydu ile GPS sistemlerinde sorunlar yaşanabileceği ifade edildi.

DÜNYA’YA YAKLAŞIYOR

Patlama sonucu oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtınanın, Dünya’ya saniyede 1000 kilometre hızla yaklaştığı ve pazar ya da pazartesi gecesi Dünya’ya çarpmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Hava Forum’da yer alan ayrıntılara göre, bu durum Güneş’ten gelen bir koronal kütle atımından kaynaklanıyor ve Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora görünme olasılığını artırıyor.