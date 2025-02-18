Güneş ve Uğurcan Arasında Gerilim Yaşandı

GERİLEN SINIRLER

Beşiktaş deplasmanında 2-1 mağlup olan Trabzonspor’da gerginlikler tırmanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in eski takımının taraftarlarıyla yaşadığı yakınlaşma, kaleci Uğurcan Çakır’a yansıyan bir sorun ortaya çıkardı.

UĞURCAN VE GÜNEŞ ARASINDAKİ TARTIŞMA

Uğurcan Çakır’ın, kendisi aleyhinde tezahüratlarda bulunan Beşiktaş taraftarlarıyla yakın ilişki kuran Güneş’e kırgın olduğu öğrenildi. Maç sonrası soyunma odasında ikili arasında bir tartışma yaşandığı bildiriliyor.

ERDAL DOĞAN’IN MÜDAHALESİ

Yaşanan bu krize müdahale eden Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda, Güneş’in morali bozuk olan Uğurcan ile aralarını düzeltmek amacıyla bir araya geldiği ifade ediliyor.

BASIN TOPLANTISI HAZIRLIĞI

Trabzonspor teknik ekibi, Şenol Güneş ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11:00’da bir basın toplantısı düzenleyecek.