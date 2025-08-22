Güney Amerika’da 7.5 büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Güney Amerika’nın güney noktası ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), bu durum üzerine ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami alarmı verdi.

BÜYÜKLÜK VE DERİNLİK HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin başlangıçta 8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Ancak daha sonra bu veri revize edilerek depremin büyüklüğünün 7.5 olduğu ve 11 km derinlikte olduğu belirtildi.

TSUNAMİ BEKLENTİSİ

Deprem, Arjantin ve Şili’nin pek çok kentinde hissedildi. Tsunami dalgalarının, önümüzdeki 3 saat içerisinde Şili kıyılarına ulaşabileceği öngörülüyor. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatını verdi.