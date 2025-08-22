Güney Amerika’da 7.5 Deprem: Tsunami Alarmı

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Güney Amerika’nın en güney noktasını ve Antarktika’yı birbirinden ayıran sularda 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), bu olaydan ötürü ülkenin Antarktika bölgesinde tsunami alarmı verdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin ilk büyüklüğünü 8 olarak açıkladı, ancak daha sonra bu bilgiyi güncelleyerek depremin gerçek büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 km derinlikte olduğunu belirtti.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedilen deprem sonrası tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşması bekleniyor. SHOA, bu sabah sahil alanları, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yürüyüş yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin acilen boşaltılması gerektiğini duyurdu.