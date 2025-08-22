Dünya

Güney Amerika’da Deprem: Tsunami Uyarısı!

Güney Amerika’nın güney ucuyla Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), Antarktika bölgesinde tsunami alarmı verdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, başlangıçta depremin büyüklüğünü 8 olarak bildirdi, fakat daha sonra bu bilgiyi güncelleyerek depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı ve 11 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Arjantin ve Şili’nin birçok şehrinde hissedilen depremin ardından tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içerisinde Şili kıyılarına ulaşması öngörülüyor. SHOA, bu durum nedeniyle sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması yönünde talimat verdi.

