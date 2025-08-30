Güney Kore’de Kuraklık Afet Bölgesi İlanı

KURAKLIK NEDENİYLE AFET BÖLGESİ İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusunda bulunan Gangneung kentinin kuraklık nedeniyle ‘afet bölgesi’ olarak ilan edildiğini bildirdi. Yonhap’ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee’nin ilgili bakanlıkları bu konu hakkında bilgilendirdiğini aktardı. Lee, Gangneung’daki kuraklıkla başa çıkabilmek için yangın söndürme ekiplerinin görevlendirileceğini belirtti. Bu bağlamda, bölgeye 50 itfaiye tankerinin gönderileceği ve günlük olarak 2 bin ton ek su sağlama planının yapıldığı ifade edildi.

TOPLANTILARLA HÜKÜMET İTTİFAKI

Lee, aynı zamanda kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da düzenlenen ‘kuraklıkla mücadele toplantısına’ başkanlık etti. Toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ederek ‘ulusal afet bölgesi’ ilan edilen Gangneung’daki kuraklık etkilerini en aza indirmesi ve halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletmesi gerektiğini vurguladı. Gangwon eyaleti, mevcut kötüleşen koşullar nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunmuştu.

UZAKTAN GÖRÜNEN OLUMSUZ DURUMLAR

Son altı ayda Gangneung, mevsim normallerinin yarısından daha az yağış aldığını gözler önüne seriyor. Kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin, cuma günü itibarıyla yüzde 15,7’ye gerilediği belirtiliyor. Afet bölgesi ilanı, hükümetin gerekli personel, ekipman ve malzemelerin hızlı bir şekilde seferber edilmesine olanak tanıyor.