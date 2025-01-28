Güney Kore’de Uçak Alev Aldı, Yolcular Tahliye Edildi

GİMHAE HAVALİMANI’NDA UÇAK YANGINI

Güney Kore’nin yerel haber ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, Busan kentindeki Gimhae Havalimanı’ndan Hong Kong’a gitmek için kalkış yapan bir uçak yangın çıkardı.

TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ

Acil durum sonrası uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi, olayda can kaybı olmaması sevindirici bir durum. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

TARİHİN EN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI

Güney Kore’de daha önce yaşanan en ölümcül uçak kazası, 175 yolcunun ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu bir yolcu uçağının Muan Havalimanı’nda pistten çıkarak duvara çarpmasıydı. Bu kazada uçakta yer alan 181 kişiden 179’u hayatını kaybetti. Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan 2 mürettebat bu kazadan kurtulmayı başardı.