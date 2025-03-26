Güney Kore’de Yangın Felaketi Genişliyor

GÜNEY KORE’DE ORMAN YANGINLARI BÜYÜYOR

Güney Kore’nin güneydoğusundaki bölgelerde 21 Mart’ta başlayan orman yangınları, hızla yayılıyor ve büyük bir yıkıma sebep oluyor. Ülke genelinde 16 farklı noktadan yangın ihbarı alındığı ve şimdiye kadar 15 bin hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü belirtildi. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, sert rüzgârlar ve kuru hava, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

CAN KAYIPLARI VE DAYANIŞMA

Yangınların başladığı günden itibaren 5 gün içinde 15 kişi hayatını kaybetti. Ulusal afet durumu ilan edilmesiyle birlikte, binlerce personel alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer can kayıplarının artmasından endişe duyarken, tahliye edilenlerin sayısı da her geçen saat artıyor. Güney Kore halkı, bu felaketin yaralarını sarmak için dayanışma gösteriyor.

TARİHSEL MİRAS YANGINDA YOK OLDU

Felaketin en trajik sonuçlarından biri, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın tamamen yanması oldu. Yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların yangın öncesi farklı bölgelere taşındığını açıkladı. Ancak bu kültürel mirasın kaybı, ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Yangınların yerleşim alanlarına sıçramaması amacıyla önleyici çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Güney Kore hükümeti, yangınlarla mücadele için tüm olanaklarını seferber etti. Binlerce personel, helikopterler ve itfaiye ekipleri, alevlerle başa çıkmak için gece gündüz çalışıyor. Ulusal afet durumu, devletin bu krize verdiği önemi pekiştiriyor. Yetkililerin yangınların nedenine dair henüz net bir açıklama yapmamasıyla birlikte, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.