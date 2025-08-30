Güney Kore, Gangneung’ı Afet Bölgesi İlan Etti

KURAKLIK İLANI

Güney Kore’nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusunda yer alan Gangneung kentini kuraklık nedeniyle ‘afet bölgesi’ olarak duyurdu. Yonhap’ın verdiği bilgilere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, yazılı olarak yaptığı açıklama ile Lee’nin ilgili bakanlıklara gerekli talimatı verdiğini aktardı. Lee, bölgedeki kuraklıkla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin de görevlendirilmesi için talimat verirken, bu çerçevede bölgeye 50 itfaiye tankerinin gönderileceği ve günlük olarak 2 bin ton ek su sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

KURU OLMA İLE MÜCADELE TOPLANTISI

Lee, ayrıca gün içerisinde, kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da gerçekleştirilen ‘kuraklıkla mücadele toplantısı’na da başkanlık etti. Toplantıda yaptığı konuşmasında, devlet Başkanı Lee, hükümetin, tüm kaynaklarını seferber ederek ‘ulusal afet bölgesi’ ilan edilen Gangneung’daki kuraklığın etkilerini en aza indirmesi ve bölge halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmesi gerektiğini belirtti. Gangwon eyaletinin, zorlaşan koşullar nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talep ettiği dün kaydedildi.

YAĞIŞLARDAKİ AZALMA

Son altı ayda Gangneung’ta mevsim normallerinin yarısı kadar yağış düştüğü, kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin ise cuma günü itibarıyla yüzde 15,7’ye gerilediği bildiriliyor. Afet bölgesi ilanı, hükümete gerekli personel, ekipman ve malzemelerin hızla seferber edilme imkanı sağlıyor.