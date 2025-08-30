Güney Kore, Gangneung’ı Afet Bölgesi İlan Etti

KURAKLIK NEDENİYLE AFET BÖLGESİ İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusunda yer alan Gangneung kentini kuraklık dolayısıyla “afet bölgesi” olarak ilan etti. Yonhap’ın aktardığı bilgilere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee’nin bu konuya ilişkin gerekli bakanlıklara talimat verdiğini duyurdu. Ayrıca, Lee, Gangneung’daki kuraklıkla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin görevlendirilmesini isteyen bir talimat daha verdi. Bu doğrultuda bölgeye 50 itfaiye tankeri sevk edileceği ve günlük 2 bin ton ilave su sağlanmasının planlandığı bildiriliyor.

ZOR DURUMDAKİ HALK İÇİN DESTEK

Devlet Başkanı Lee, gün içerisinde Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da düzenlenen “kuraklıkla mücadele toplantısı”na da başkanlık etti. Toplantıda, hükümetin, tüm kaynaklarını seferber ederek “ulusal afet bölgesi” ilan edilen Gangneung’daki kuraklığın olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmesi ve halkın yaşadığı zorlukların hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Gangwon eyaleti, kötüleşen durumu göz önünde bulundurarak merkezi hükümetten afet ilanı talebinde bulunmuştu.

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Son altı ay içinde Gangneung’un mevsim normallerinin yarısının altında yağış aldığı belirtiliyor. Kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma itibarıyla yüzde 15,7’ye düştüğü ifade ediliyor. Afet bölgesi ilanı, hükümete gerekli personel, ekipman ve malzemeleri hızlı bir şekilde seferber etme imkanı sağlıyor.