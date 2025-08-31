Güney Kore’ye Kuraklık Alarmı Verildi

GÜNEY KORE’DE KURAKLIK NEDENİYLE AFET İLANI

Güney Kore’nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkenin doğusunda bulunan Gangneung kentini kuraklık sebebiyle ‘afet bölgesi’ ilan etti. Yonhap’ın aktardığına göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Lee’nin bu konuya ilişkin ilgili bakanlıklara talimat verdiğini duyurdu. Başkan, ayrıca Gangneung’daki kuraklıkla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin görevlendirilmesini talep etti. Bu çerçevede bölgeye 50 itfaiye aracının gönderileceği ve günlük 2 bin ton ek su sağlanacağının planlandığı ifade edildi.

KURAKLIĞA KARŞI TOPLANTI

Lee, gün içinde kuraklıktan etkilenen Gangwon eyaletine bağlı Gangneung’da gerçekleştirilen ‘kuraklıkla mücadele toplantısı’na başkanlık etti. Yapılan konuşmada, Devlet Başkanı Lee, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ederek ‘ulusal afet bölgesi’ ilan edilen Gangneung’daki kuraklığın etkilerini en aza indirme ve halkın yaşadığı sıkıntıları hafifletme gerekliliğini vurguladı. Gangwon eyaleti, kötüleşen durum nedeniyle merkezi hükümetten afet ilanı talep etmişti.

YAĞIŞ AZLIĞI VE SU SEVİYESİ

Son altı ayda Gangneung, mevsim normallerinin yarısından daha az yağış aldı. Kentin ana içme suyu kaynağındaki su seviyesinin cuma günü itibarıyla yüzde 15,7’ye düştüğü belirtildi. Afet bölgesi ilan etmenin, hükümetin gerekli personeli, ekipmanı ve malzemeleri hızlı bir şekilde seferber etme imkanı sağladığı kaydediliyor.