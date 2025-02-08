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Güney Sınırına Ek 1500 Asker Gönderilecek

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YENİ ASKERİ GÖREVLENDİRME

Başkent Washington’dan adını vermek istemeyen bir yetkili, North Carolina eyaletindeki 18. Hava İndirme Kolordusuna ait bir lojistik tugayın, ülkenin güney sınırına gönderilmesi emrinin onaylandığını açıkladı. Yetkili, Başkan Donald Trump’ın “göçü önlemeye yönelik artan baskısını desteklemek için” güney sınırına yaklaşık 1500 asker daha konuşlandıracağını bildirdi.

SINIRDA YAPILACAK DESTEKLER

Yeni birliklerin, ABD ile Meksika arasındaki tel bariyerleri kurmasına yardımcı olması, ayrıca sınır devriyesine ihtiyaç duyulan ulaşım, istihbarat ve diğer destekleri sağlaması bekleniyor. Bu adım, ülkedeki göç sorunlarını hafifletmek amacıyla atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

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