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Güngören’deki Büfede Patlama Meydana Geldi

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GAZİ KENTTE PATLAMA YAŞANDI

Güngören Sanayi Mahalesi’nde, Saadet Sokak üzerindeki bir büfede, henüz sebebi belirlenmemiş bir patlama gerçekleşti. Olayda, ilk bilgilere göre yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Patlamanın ardından olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi.

EŞGÜDÜMLÜ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın nedenini araştırmak amacıyla derhal çalışmalara başladı. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak, herhangi bir riskin yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor.

BÖLGEDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sürerken, bölgedeki vatandaşlar da durumu merakla izliyor. Yetkililer, konu ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve halka bilgi vereceklerini açıkladı.

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