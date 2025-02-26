Günlük Doğalgaz Tüketiminde Rekor Kırıldı

HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ VE DOĞALGAZ TALEBİ

Hava sıcaklıklarının düşüşü, ülke genelinde doğalgaz tüketimini artırıyor. 24 Şubat 2025’te Türkiye, bir günde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle yeni bir rekora ulaştı.

REKORUN KIRILDIĞI TARİH

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) X hesabından yapılan paylaşımda, “BOTAŞ’tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı.” ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ REKORUN KAYDI

Daha önce, 7 Şubat’ta 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle bir rekor kırılmıştı.