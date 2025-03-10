Günlük Umre Rekoru 500 Bin Kişiyle Kırıldı

RAMAZAN AYINDA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUŞUYORLAR

Müslümanlar, Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiriyor ve bu manevi atmosferde zaman geçirme imkanı buluyor. Kabe’ye yapılan ziyaretler artış gösteriyor.

UMRE ZİYARETLERİNDE REKOR KIRILDI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi.” ifadesine yer verdi. Bu durum, umre ziyaretlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını gösteriyor.

İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Mescid-i Haram girişlerinde, umreci sayılarının anlık olarak takip edilmesi amacıyla ileri teknolojiye sahip hassas sensörler kullanılmaya başlandı. Yetkililer, bu teknolojinin hac ve umre ziyaretlerindeki kalabalık yönetimini “optimize etmeyi” amaçladığını belirtirken, giriş ve çıkış akışını izleyerek daha verimli yönlendirme sağlamayı hedefliyor.

YOĞUNLUK ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca, gelişmiş akıllı kameraların herhangi bir yoğunluğu anlık olarak takip ettiği ifade ediliyor. Böylece yoğunluk yaşanan noktalar hızla tespit edilerek, daha etkili bir yönetim sağlanıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, bu sistemin öncelikle ana girişlerde kullanılmakta olduğunu ve ilerleyen süreçte Mescid-i Haram genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Mekke’de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanlarla ilgili kuruluşları bünyesinde bulunduruyor.