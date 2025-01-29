Günün Öne Çıkan Finans Haberleri

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %0.44 (-44.78 puan) düşerek 10.076,99 puandan tamamladı. Gün içerisinde işlem hacmi ise 102,093 milyar TL olarak kaydedildi. Finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler oldu. Norveç Varlık Fonu, 2024 yılı için Türkiye’den 10 yeni şirketin de dahil olduğu toplam 44 şirkete yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırımlar arasında en büyük miktarın Koç Holding’e yapıldığı, en yüksek hisse oranının ise MLP Sağlık’ta bulunduğu belirtildi.

YENİ ŞİRKETLER VE SÖZLEŞMELER

Borsada işlem görmeye başlayan Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü. İlk işlem gününde ‘tavan’ yaparak dikkat çekti. Bunun yanı sıra, CW Enerji, yurtiçindeki bir müşterisiyle 7,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu gelişmeler piyasalarda heyecan yarattı.

TÜRKİYE MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı’nı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirecek. Ayrıca, Financial Times’ta yer alan bir habere göre, Çek Merkez Bankası (CNB) Başkanı Aleš Michl, ülkenin milyarlarca euro değerindeki rezervlerini bitcoin’e yatırmayı planlıyor. Bu sonuçlar, uluslararası piyasalarda farklı etkiler yaratabiliyor.

HİSSE TAVSİYELERİ

Ahlatcı Yatırım, EKGYO-Emlak Konut GYO için tavsiyesini 19,78 TL hedef fiyat ile “al” olarak belirledi. Ayrıca, Foreks’ten elde edilen verilere göre, çeşitli aracı kurumlar Türkiye Sigorta (TURSG) hissesinde hedef fiyatlarını güncelledi. Bu gelişmeler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.